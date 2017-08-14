Богданов обсудил с сирийским оппозиционером политическое урегулирование

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился в понедельник в Москве с представителем руководства сирийского оппозиционного "Фронта за перемены и освобождение", руководителем "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся военно-политической обстановки в Сирии и задачи скорейшего политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — сообщили в МИД РФ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") по просьбе Дамаска. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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