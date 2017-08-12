ВВС Сирии сбросили боевикам на юге Алеппо листовки с призывом к примирению

БЕЙРУТ, 12 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вертолеты ВВС Сирии в пятницу сбросили листовки с призывом к примирению на захваченные боевиками поселения Абу-эд-Духур, Барагите и Телль-Кальбе к югу от Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Проведено "залистование" с вертолета сирийских ВВС на районы подконтрольных группировкам "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам" (запрещены в РФ) в зоне деэскалации №1 в южном направлении от города Алеппо на поселения Абу-эд-Духур, Барагите, Тель-Кальбе. Листовки носят примиренческий характер", — рассказал собеседник агентства.

"Сирийская Арабская армия стремится сохранить вашу жизнь и жизнь вашей семьи. И выполняет задачи по восстановлению безопасности и стабильности в вашем регионе. Уже тысячи людей воспользовались возможностью амнистии и начали новую мирную жизнь. Сирийская Арабская армия приглашает вас воспользоваться возможностью амнистии, тем самым обеспечить вам и вашей семье достойную жизнь", — написано в листовках.

В Сирии в настоящее время созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Один из командиров Свободной сирийской армии (ССА) на юге провинции Алеппо в четверг рассказал РИА Новости, что вооруженные группировки на севере Сирии стремятся связаться с РФ для организации встречи, на которой предполагается определить границы четвертой зоны деэскалации в Идлибе и южном пригороде Алеппо.

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