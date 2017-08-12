Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 5, Латакия — 2, Хама — 1. Турецкой частью представительства зафиксированы 4 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ в субботу.

Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Как рассказали в ведомстве, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, не менялось и равно 2161. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений — 228. В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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