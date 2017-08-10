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Война в Сирии
Война в Сирии

Жители зоны деэскалации "Хомс" в Сирии возвращаются к мирной жизни

06:0410.08.2017
(обновлено: 06:05 10.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ХОМС (Сирия), 10 авг — РИА Новости. Российская военная полиция на КПП в сирийском Эр-Растане в новой зоне деэскалации "Хомс" фиксирует рост числа мирных жителей, которые после объявления режима прекращения огня спешат навестить родных на подконтрольной боевикам территории, сообщил журналистам военнослужащий военной полиции Виталий Афанасьев.

Гуманитарная помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Минобороны России ранее в августе заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции были достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

"Третьего августа мы заехали сюда, нас выставили, и мы начали осуществлять пропускной режим. Здесь все спокойно, тихо, мирно. (Местные) люди к нам хорошо относятся. Каждый день мы проверяем приблизительно 100-150 человек, машин около 20-30 заезжает и выезжает", — говорит Афанасьев.

По его словам, основная масса людей, пересекающих пункт пропуска в Эр-Растане, следуют на территорию, подконтрольную боевикам. Как только российские военные разместили здесь свои пропускные и наблюдательные пункты и выступили гарантами соблюдения режима прекращения огня, мирные жители, сумевшие ранее покинуть зону боевых действий, поспешили вернуться по ту сторону линии разграничения, чтобы навестить родных и близких. Они несут с собой продовольствие, медикаменты и вещи, чтобы помочь тем, кто не может выйти на КПП самостоятельно.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Как мы здесь встали, количество людей и количество машин в том направлении (в зону деэскалации) увеличилось", — добавляет Афанасьев.

Ранее российские военные из центра примирения доставили гуманитарный груз в этот район на севере провинции Хомс на подконтрольную боевикам вооруженной сирийской оппозиции территорию — муку, сахар, крупы, консервы. В этом районе, по данным российской военной полиции, действуют около десяти крупных группировок, которые нередко воюют не только с сирийской армией, но и друг с другом. Страдают от этого в первую очередь мирные жители, которые до недавнего времени были буквально заперты на подконтрольной боевикам территории без продовольствия и медикаментов.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Многое изменилось, как вы пришли сюда, появились продукты, свет дают, газ дают. Люди устали от войны. Я живу в районе Альвар, у нас тоже были боевики. Боевики не хотели (уходить), но как пришла Россия и договорилась с боевиками, они вышли с нашего района. Теперь стало намного лучше", — объясняет Хасан Румият. Он говорит на ломаном русском языке, в прошлом учился в Одессе. На КПП в Эр-Растане он иногда выступает в качестве переводчика и помогает найти общий язык российским военным и мирным жителям, которые каждый день пересекают контрольно-пропускной пункт военной полиции.

"Самое главное, что сейчас стало мирно вокруг, люди спят и живут спокойно, это было невозможно, пока шла война (в этом районе). Люди ждут от вас, от нашего государства мира, чтобы жить спокойно. Их достала эта война", — добавляет Румият.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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