Востоковед рассказал, что нужно для достижения прогресса в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следующим шагом после создания зон деэскалации на территории САР должна стать трансформация отрядов вооруженной оппозиции в политические силы, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Последующим этапом, по мнению востоковеда, должна стать трансформация вооруженной оппозиции в политические силы. "Впервые в истории такого рода отношения мы увидели в Колумбии: там была вооруженная группировка, которая воевала с правительством на протяжении десятков лет, но в конце концов она трансформировалась в политическую силу. Сейчас она именно ее и представляет", — отметил Долгов.
При этом эксперт подчеркнул, что такой вариант был бы "идеальным", однако Сирии до него "пока далеко".
Комментируя возможность сотрудничества на сирийском направлении между США, РФ и Турцией, Долгов констатировал, что такое взаимодействие маловероятно из-за существенных различий в интересах каждой из стран на Ближнем Востоке. "Кроме того, я считаю, что санкции Соединенных Штатов в отношении России являются достаточно важным шагом, направленным на конфронтацию с Москвой. У России был достаточно жесткий ответ на это, однако российская сторона всегда пытается мягко и гибко подходить к международной политике, — отметил аналитик. — Эти санкции, на мой взгляд, как недружественный акт будут влиять и на ситуацию в Сирии. Поэтому ни о какой совместной операции Турции, Сирии и США не может идти и речи, в том числе по этой причине".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>