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Война в Сирии
Война в Сирии

Востоковед рассказал, что нужно для достижения прогресса в Сирии

14:0709.08.2017
(обновлено: 14:35 09.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следующим шагом после создания зон деэскалации на территории САР должна стать трансформация отрядов вооруженной оппозиции в политические силы, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Улицы города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Kots
Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
"Хочу отметить одну очевидную вещь, которую многие не замечают. Наличие в Сирии десятков тысяч вооруженных боевиков — это не лучший фон для нахождения политического урегулирования. Поэтому задача по созданию зон деэскалации действительно важна, однако она — задача первого этапа", — заявил Долгов в рамках круглого стола о ситуации вокруг переговорного процесса по урегулированию в Сирии и о подготовке переговоров "Астана-6".

Последующим этапом, по мнению востоковеда, должна стать трансформация вооруженной оппозиции в политические силы. "Впервые в истории такого рода отношения мы увидели в Колумбии: там была вооруженная группировка, которая воевала с правительством на протяжении десятков лет, но в конце концов она трансформировалась в политическую силу. Сейчас она именно ее и представляет", — отметил Долгов.

При этом эксперт подчеркнул, что такой вариант был бы "идеальным", однако Сирии до него "пока далеко".

Комментируя возможность сотрудничества на сирийском направлении между США, РФ и Турцией, Долгов констатировал, что такое взаимодействие маловероятно из-за существенных различий в интересах каждой из стран на Ближнем Востоке. "Кроме того, я считаю, что санкции Соединенных Штатов в отношении России являются достаточно важным шагом, направленным на конфронтацию с Москвой. У России был достаточно жесткий ответ на это, однако российская сторона всегда пытается мягко и гибко подходить к международной политике, — отметил аналитик. — Эти санкции, на мой взгляд, как недружественный акт будут влиять и на ситуацию в Сирии. Поэтому ни о какой совместной операции Турции, Сирии и США не может идти и речи, в том числе по этой причине".

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте. 9 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минобороны России 3 августа заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции 31 июля достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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