Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 4, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 5 нарушений в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ в среду.

Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Также в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции. Так, в населенный пункт Сфира провинции Алеппо местному населению доставлено 1,9 тонны продовольственных наборов; в населенный пункт Дейр-Баальба провинции Хомс местному населению передано 15 тонн продуктов питания. Отмечается, что общий вес гуманитарного груза – 16,9 тонны. Гуманитарную помощь получили 5298 человек, медпомощь — 336 человек.

Кроме этого, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция — в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом – 20,6 тонны.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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