Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 4, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 5 нарушений в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ в среду.
Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
Кроме этого, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция — в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом – 20,6 тонны.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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