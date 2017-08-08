Оппозиция в Сирии планирует достичь нового соглашения по зонам деэскалации

Мальчик едет на велосипеде по одной из улиц в Хомсе. Архивное фото

Мальчик едет на велосипеде по одной из улиц в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сирийская оппозиция сообщила о намерении достичь нового соглашения по зонам деэскалации, говорится в коммюнике, полученном РИА Новости.

Согласно коммюнике, сформированная недавно всеобщая организация, состоящая из представителей всех освобожденных регионов в северных окрестностях Хомса и южном пригороде Хамы, 7 августа созвала встречу всеобщего комитета, состоящего из 6 человек, чтобы обсудить заключенное в Каире соглашение с российской стороной.

"Делегация встретилась с российским представителем 8 августа в зоне деэскалации рядом с КПП Ад-Дар Аль-Кабира. Представители властей Сирии не присутствовали на встрече", — говорится в коммюнике.

В ходе встречи была достигнута договоренность считать каирское соглашение устаревшим. Также стороны достигли соглашения "по формулированию проекта нового соглашения, соблюдая основные принципы революции", говорится в документе.

Помимо этого стороны договорились аннулировать роль всех зарубежных посредников за исключением тех, кто официально уполномочен всеобщей организацией, представляющей освобождённые регионы. Представитель этой организации также предложил объединить документы по освобожденным регионам в Сирии в единое переговорное досье, начиная с восточной Гуты и Дераа. Российская делегация выразила готовность к этому.

"Было достигнуто соглашение об определении даты следующей встречи для обсуждения проекта нового соглашения и его пунктов", — говорится в документе.

В документе также сообщается, что 7 августа российская сторона направила 12 автомобилей с гуманитарной помощью. Всеобщая организация, представляющая освобожденные регионы, отказала этим машинам во въезде, "так как имеются приоритеты важнее, чем некоторые авто с гуманитарной помощью, в первую очередь — освобождение заключенных"