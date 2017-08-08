Боевики ИГ* открыли минометный огонь по Дейр-эз-Зору

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Жилые кварталы города Дейр-эз-Зор на севере Сирии подверглись минометному обстрелу со стороны террористической группировки "Исламское государство"*, передает сирийское агентство САНА.

По его данным, в результате обстрела погиб один мирный житель и трое получили ранения.

В последний раз террористы обстреливали Дейр-эз-Зор в минувший четверг. Тогда погибли четыре человека.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад ИГ удалось перерезать сообщение между военными в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы город получает только с воздуха. В сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещенная в России.