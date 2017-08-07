Боевики ИГ* обстреляли ракетами поселение на ливано-сирийской границе

БЕЙРУТ, 7 авг — РИА Новости. Населенный пункт Аль-Каа на востоке Ливана подвергся ракетному обстрелу со стороны запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По его данным, три реактивных снаряда разорвались на окраине Аль-Каа. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ливанская армия в свою очередь открыла плотный огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков в горных районах Аль-Каа и Рас-Баалбек на границе с Сирией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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