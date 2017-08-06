Лавров: исходим из того, что влияние можно оказать на всех боевиков в Сирии

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Москва исходит из того, что РФ, Турция и Иран, а также американская коалиция, возможно, имеют влияние на всех боевиков в Сирии и будут его использовать для нахождения компромисса с по зонам безопасности в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласовать параметры зоны деэскалации будет непросто. Наверное, это (в Идлибе — ред.) самая сложная из четырех зон, о которых договорились в мае этого года в Астане Россия, Турция и Иран. Исходим также из того, что эта тройка, а также другие игроки, включая США, может быть, имеют влияние на всех боевиков, на все вооруженные формирования, за исключением, конечно, террористов, которые не под какие договоренности не попадают, и если мы синхронно (и Россия, и Турция, и Иран и американская коалиция) будет использовать свое влияние на конкретных игроков, то думаю, компромиссные предложения, которые будет способствовать прекращению огня и создадут условия для политического процесса, будут найдены", — сказал он журналистам.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

Как и в уже действующих двух других зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.

* Террористическая организация, запрещена в России