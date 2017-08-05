Источник: в Сирии трассу "Хомс-Хама" открыли для гражданского транспорта

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственная трасса "Хомс-Хама" открыта для гражданского транспорта впервые с начала кризиса в Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

В Каире 31 июля были достигнуты договоренности властей Сирии с представителями оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам" по примирению района Эр-Растан (пригород Хомса) контролируемого этим вооруженным формированием.

С 12.00 3 августа прекращены боевые действия на участке линии деэскалации Хмира, Самалиль, Гумин, Кубейбат, Таксис, Джарния, Тель Амери, Эль-Гасабия, Дуайр, Умм Шашрух, Гур, Кормос, Таун и Картман. Все районы входят в зону деэскалации "Хомс".

"Трасса начала функционировать после начала работы КПП военной полиции РФ, согласно договоренностям. Всего через пропускные пункты по трассе проезжают ежедневно от 10 до 15 тысяч машин. Весь автомобили тщательно досматриваются как военной полицией, так и сирийскими военными", — рассказал собеседник агентства.

Всего в зону деэскалации попало 84 населенных пункта с населением около 147 тысяч человек.

С 4 августа российская военная полиция выставила два контрольно-пропускных пункта в районах Нарб-Нафса (со стороны Хамы) и Дуайр (со стороны Хомса).

По словам собеседника агентства, первые дни незначительные провокации в Хомсе наблюдается со стороны боевиков.

Трасса "Хомс-Хама" имеет стратегическое и экономическое значение для САР, так как находится в самом центре страны и напрямую связывает провинцию Хама с остальными городами республики, включая, Дамаск.

Зоны деэскалации также продолжают действовать в восточном пригороде Дамаска и в провинциях Сувейда, Дераа и Кунейтра на юго-западе страны.

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