Отказавшиеся от поддержки коалиции боевики в Сирии вернули часть вооружения

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* подтвердила, что прекратила оказывать поддержку группировке "Шахада аль-Картиан" в Сирии, боевики уже вернули часть военного оборудования, передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с террористами, а не с сирийским правительством. В связи с новыми установками одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима. Коалиция дала понять руководству "Шахада аль-Картиан", что если они выберут преследование других целей, коалиция больше не будет оказывать им поддержку.

Как сообщил телеканалу пресс-секретарь коалиции полковник Джо Скрокка, в понедельник на встрече с американскими советниками лидеры "Шахада аль-Картиан" подтвердили свое намерение отказаться от поддержки. По словам Скрокки, в ходе встречи также обсуждалось возвращение боевиками "большой части тяжелого вооружения и другого оборудования".

"Они также согласились не проводить наступательных операций против сирийского режима внутри "деконфликтной" зоны", — сообщил Скрокка. "Мы больше не поддерживаем одного из важных партнеров в борьбе с ИГ*", — заявил он, добавив, что коалиция "продолжит тренировать, инструктировать, помогать другим проверенным партнерам на юге Сирии, для которых победа над ИГ стоит превыше других целей".

Представители коалиции и американские чиновники сообщили телеканалу, что группировка "Шахада аль-Картиан" уже вернула часть оборудования, включая пулеметы, однако боевики оставили у себя значительную часть стрелкового оружия и транспортных средств для проведения независимых операций против правительственных сил Сирии.

"Сирийская группировка … хочет в основном пользоваться безопасностью жизни с нами, чтобы идти и совершать атаки против режима, а потом возвращаться и жить в непосредственной близости от военных США, это просто недопустимо, потому что это ставит под угрозу американских военных", — заявил представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.

* Террористическая организация, запрещена в РФ