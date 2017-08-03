Египет объявил о совместном с РФ успехе в достижении перемирия близ Хомса

КАИР, 3 авг — РИА Новости. Египет объявил об успешном совместно с Россией достижении перемирия севернее сирийского города Хомс, сообщает официальное агентство арабской республики МЕНА.

Как отмечает агентство, участие Египта в переговорном процессе стало результатом "стремления президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси остановить кровопролитие в Сирии и предпринимаемых им усилий по сохранению жизни сирийцев".

МЕНА также сообщает, что достижение перемирия севернее Хомса "стало вторым успехом Египта после подписания соглашения о перемирии в Восточной Гуте под Дамаском".

Минобороны РФ заявили, что представители военного ведомства и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренностей о порядке функционирования третьей зоны деэскалации — севернее города Хомс.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, отряды умеренной оппозиции и сирийской армии полностью прекращают огонь в зоне деэскалации "Хомс" с полудня четверга.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>