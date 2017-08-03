МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Отряды умеренной оппозиции и сирийской армии полностью прекращают огонь в зоне деэскалации "Хомс" с полудня четверга, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Согласно договоренностям, сегодня, третьего августа, с 12 часов местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия", — сказал он.

"Подчеркну, что, как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Более того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, умеренная оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к ИГ* и "Джебхат ан-Нусре"*, — сказал он.

Представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации севернее города Хомс.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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