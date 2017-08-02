Источник сообщил о готовности ООН увеличить гумпомощь Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи провел встречу с заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым и замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым, Рамзи сообщил о готовности организации увеличить гуманитарную помощь Сирии, заявил РИА Новости источник в окружении спецпосланника.

"Господин Рамзи приветствовал заверения своих собеседников в поддержке Россией политического процесса, проводимого ООН, в том числе того, что зоны деэскалации призваны способствовать созданию благоприятной среды для достижения прогресса в этой связи", — заявил источник.

"Он заявил о готовности ООН немедленно увеличить гуманитарную помощь мирным жителям в Сирии при условии, что будет обеспечен ее доступ. Необходима поддержка всего международного сообщества, чтобы помочь осуществлению этого", — добавил источник.

В Астане 3-4 мая прошел четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию. В переговорах участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. В ходе второго дня переговоров был подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб, в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также "в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра". Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно должны быть обозначены военными, запрещено использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, предполагается, что в зоны деэскалации будет обеспечен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи; вдоль линий зон деэскалации планируется установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

В ходе пятого раунда переговоров в формате международных встреч по Сирии в Астане, состоявшегося в начале июля, согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты. Позже Минобороны РФ сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей ведомства и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны.

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