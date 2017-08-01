Посол Сирии о погибшем стрингере RT: он отдал жизнь ради правого дела

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад назвал погибшего стрингера RT Халида аль-Хатыба героем, который отдал свою жизнь ради правого дела; дипломат подчеркнул, что террористам никогда не удастся добиться своих целей, направленных на уничтожение воли народов России и САР.

"Разговор о благородных и исключительных людях отличается от любого другого разговора. Он обязывает выступающего соответствовать величию того, о ком он говорит, тем более, когда речь идет о святости, величии и самоотдаче героев и об их самопожертвовании. И сегодня на этом печальном мероприятии мы говорим о таком человеке — о журналисте, который успел поработать во многих горячих точках, помогал детям своего родного города, журналисте, который отдал свою жизнь ради правого дела. Это наш погибший герой Халед аль Хатыб", — сказал посол в ходе траурной церемонии в память об аль-Хатыбе. Слова Хаддада приводятся на сайте RT.

Посол напомнил, что вместе с журналистом под огнем боевиков погиб генерал сирийской армии Мухсин Джамиа. "Я выражаю свои глубокие соболезнования семьям, родственникам, друзьям и близким наших погибших героев", — добавил Хаддад.

По его мнению, нет никакой разницы между теми, кто вел обстрел по съемочной группе RT, и международными игроками, которые ввели санкции против телеканала и агентства Sputnik, "чтобы задушить голос правды и прекратить передачу всему миру истинных фактов".

"В случае с гибелью нашего друга Халида аль-Хатыба — это приспешники ИГ*. А в случае с попытками ввести блокаду и санкции против RT и Sputnik — это спонсоры ИГ и других группировок", — отметил дипломат.

По его словам, эти спонсоры осуществляют прямой информационный террор. "Но и в этих двух случаях обе стороны провалились, и они никогда не добьются своих целей, направленных на уничтожение воли народов, которые играют гуманную роль в истории, народов, которые оставили свой яркий след в мировой цивилизации как народы России и Сирии", — заключил Хаддад.

Корреспондент Халид аль-Хатыб, сотрудничавший с телеканалом RT, погиб во время информационного освещения операции правительственной армии в районе Эс-Сухна. Журналист был смертельно ранен во время ракетного обстрела, которому боевики террористической группировки "Исламское государство"* подвергли позиции ВС САР в селении Аль-Багилия на востоке провинции Хомс. Как сообщил впоследствии РИА Новости источник в минобороны Сирии, стрингер погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракеты. Сопровождавший его внештатный оператор Муутаз Якуб получил ранения и был госпитализирован, сообщил ранее телеканал.

Ранее сообщалось, что RT учредит новую международную премию в память о погибшем Халиде аль-Хатыбе. Ее будут ежегодно вручать военным корреспондентам, работающим в горячих точках.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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