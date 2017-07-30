В коалиции заявили, что не наносили удары около Аль-Маядина 29 июля

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Самолеты коалиции во главе с США не наносили удары 29 июля рядом с сирийским городом Аль-Маядин, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

"В настоящее время наши записи свидетельствуют о том, что коалиция не наносила ударов рядом с Аль-Маядином в Сирии 29 июля", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило об авиаударах коалиции во главе с США по жилым домам в городе Аль-Маядин на севере Сирии, в результате которых погибли 10 человек, включая пятерых детей.

В конце июня самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* (террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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