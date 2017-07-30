RT поможет семье погибшего в Сирии стрингера

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. RT сделает все, чтобы помочь семье погибшего в Сирии стрингера, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Ранее пресс-служба RT сообщила, что при ракетном обстреле ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс погиб стрингер Халид аль-Хатыб. Кроме того, при обстреле пострадал сотрудничающий с телеканалом оператор-стрингер.

"Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халида, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", — заявила Симоньян.

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