Россия зафиксировала 17 нарушений в Сирии за сутки, Турция - два

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 нарушений, Турция — два, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, в сутки зафиксированы 17 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – восемь, Алеппо – семь, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что за сутки не подписывалось новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, их количество осталось неизменным — 2077. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся отрядов не изменилось и составило 228.

Специалисты Центра по примирению доставили 1,7 тонны продуктов питания жителям провинции Алеппо. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 192 людям.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

*Террористическая группировка, запрещена в России