Курды назначили ряд выборов в "Федерации Северной Сирии"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Учредительное собрание самопровозглашенной "Федерации Северной Сирии" определило даты выборов разного уровня в органы самоуправления, сообщило курдское агентство Hawar News.

В частности, 22 сентября этого года пройдут выборы в так называемые "комины" — муниципальные учреждения. Это самый низовой уровень власти. Третьего ноября пройдут выборы местных администраций – в сельские, городские, областные и районные советы. Наконец, 19 января 2018 года будут проведены выборы советов провинций, входящих в "федерацию", и в Демократический конгресс народов "федерации".

"Федерация Северной Сирии" (используется также название "Федеративный регион Северной Сирии") была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на севере страны в районах, неподконтрольных официальному Дамаску. Дамаск ее создание не признал. Между тем "федерация" контролирует обширные районы вдоль границы с Турцией. При поддержке международной коалиции курды ведут освобождение провинции Ракка от боевиков ИГ*.

Москва неоднократно высказывалась за сохранение целостности Сирии, в том числе в контексте курдского участия в процессе сирийского урегулирования.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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