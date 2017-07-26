Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиагруппы в САР

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", — говорится в документе.