Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиагруппы в САР

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", — говорится в документе.

Согласно протоколу, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.

