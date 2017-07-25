В Восточной Гуте на совместном КПП заступили на службу военные из РФ и САР

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Совместный контрольно-пропускной пункт российских и сирийских военных начал работу в зоне деэскалации "Восточная Гута" в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Минобороны РФ в субботу сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии по результатам проведенных в Каире переговоров представителей российского военного ведомства и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны. Соглашениями определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей. В понедельник в Генштабе ВС РФ сообщили, что Россия развернула в зоне деэскалации в Восточной Гуте два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста.

Восточная Гута является одной из густонасёленных окраин сирийской столицы Дамаска. Первый совместный блокпост военных РФ и САР, организованный после создания зоны деэскалации "Восточная Гута", разместился на окраине одного из поселков этого района. Военнослужащие двух стран здесь досматривают машины, ищут оружие и боеприпасы, а также проверяют документы у водителей и пассажиров. По разным данным, в этом районе может находиться около 9 тысяч боевиков различных группировок, в основном запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры".

Местные жители в первый день работы контрольно-пропускного пункта несколько раз приходили посмотреть, как проходит проверка. Некоторые из них хотели увидеть именно российских военных.

"Я уверен, что мир здесь будет. По крайней мере российские военные очень много делают для того, чтобы война осталась в прошлом. Вот я живу недалеко от этого КПП. И сегодня я, возможно, впервые почувствовал себя в безопасности", — делится впечатлениями местный житель Халид Махмуд.

На КПП одновременно работают по четыре человека с каждой стороны, пока одни досматривают, другие обеспечивают прикрытие. По утверждению военных, за их работой на блокпосту наблюдают не только мирные жители, но к самому посту, конечно же, такие "наблюдатели" не приближаются — на крыше одного из соседних зданий установлен пулемет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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