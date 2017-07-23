Катар рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Катар надеется на прогресс в переговорном процессе по политическому урегулированию в Сирии в ближайшие две недели, заявил в интервью РИА Новости катарский посол в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

"Я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность", — заявил дипломат.

"Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение на этом треке", — добавил он.

В начале июля была создана зона деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В субботу стало известно о подписании соглашения по зоне деэскалации "Восточная Гута" (под Дамаском, к северу от юго-западной зоны).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00.

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