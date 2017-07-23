Россия за сутки передала сирийским жителям 2,8 тонны гуманитарной помощи

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра. Архивное фото

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в поселении Джиба в сирийской провинции Кунейтра. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские военные за сутки провели в Сирии семь гуманитарных акций, в ходе которых около тысячи местных жителей получили почти три тонны гумпомощи, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Общий вес гуманитарного груза – 2,8 тонны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть акций проведено в городе Алеппо, местному населению выдано две тонны продовольственных наборов, одна акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 800 килограммов продовольственных наборов.

Уточняется, что всего проведена 1521 гуманитарная акция. В ходе гуманитарных акций за сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь 262 людям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>