Россия зафиксировала в Сирии пять нарушений перемирия за сутки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Специалисты российского Центра по примирению в САР за сутки выдали 1,9 тонны хлеба и продовольственных наборов жителям города Алеппо и 1,3 тонны продовольственных наборов жителям провинции Хомс, помощь получили 1001 человек. Также российские военные медики оказали помощь 360 людям. Самолет российской авиакомпании "Абакан Эйр" доставил 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-эз-Зор, акция была проведена по линии ООН.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.