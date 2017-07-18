Россия пока не будет раскрывать детали обсуждения нового перемирия в Сирии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Кремль пока не будет раскрывать детали обсуждения Россией и США возможности второго перемирия в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я пока никаких деталей приводить не стану", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в июле в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США работают над вторым перемирием в Сирии, которое охватит "очень проблематичный" регион страны.

Источник, близкий к переговорам по сирийскому урегулированию, сообщил РИА Новости, что США и Россия могут объявить о втором перемирии в Сирии в середине августа, после того, как российские и американские эксперты проведут консультации в одной из европейских столиц. По его словам, перемирие может охватить Хомс и, возможно, Восточную Гуту.

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