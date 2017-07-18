Зариф сомневается, что данные о применении химоружия в САР можно проверить

НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Иран сомневается, что заявления США о применении химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне могут быть проверены, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"У нас есть серьезные сомнения, что недавние утверждения США об использовании химического оружия в Хан-Шейхуне могут быть проверены", — сказал Зариф, выступая в Нью-Йорке.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>