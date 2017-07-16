В Сирии к перемирию присоединились уже 2022 населенных пункта

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 2022, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook.

"В течение суток подписаны 7 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2022", — говорится в документе.

По данным ведомства, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 5 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 3, Деръа – 1, Алеппо – 1", — отмечается в сообщении.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели семь гуманитарных акций. В городе Алеппо местному населению доставлено 2,2 тонны продовольственных наборов. В провинции Латакия, местному населению выдано 0,9 тонн продовольственных наборов. Отмечается, что гуманитарную помощь получили 966 человек, медицинскую помощь — 274 местных жителей. Всего проведено 1490 гуманитарных акций.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось – 153. Число групп, заявивших о своей приверженности к выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось – 22.

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