Бородавкин отметил готовность делегаций на "Женеве-7" обсуждать терроризм

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Важным результатом "Женевы-7" стала готовность всех делегаций обсуждать терроризм, в перспективе это поможет объединить усилия в борьбе с этой угрозой, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Другим важным достижением этого раунда стало то, что он стал больше сфокусирован на вопросах борьбы с терроризмом", — сказал он.

Постпред напомнил, что офис спецпосланника ООН по Сирии подготовил список основных принципов и пунктов, по которым можно обсуждать тему борьбы с терроризмом.

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"Я думаю, что в перспективе можно говорить о том, что, по крайней мере оппозиция на земле, которая придерживается режима прекращения боевых действий, и вооруженные силы САР смогут не мешать друг другу в борьбе с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"*. А в будущем, как мы надеемся, объединят свои усилия в борьбе с террористами на сирийской земле", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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