ЖЕНЕВА, 15 июл — РИА Новости. Все делегации, принявшие участие в седьмом раунде переговоров по Сирии в Женеве, заявляли о своей готовности обсуждать вопросы борьбы с терроризмом и подчеркивали уровень своего в ней участия, заявил спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

"Одним из самых интересных вещей, которые я заметил в ходе нынешнего раунда, стал тот факт, что ни один из участников не имел какие-то проблемы с обсуждением вопроса, который обсуждается всеми, например, вчера в Париже или в Гамбурге… Как правительство, так и оппозиция подчеркивали свое участие в борьбе с группировками террористов, определенными Советом Безопасности ООН", — сказал он на пресс-конференции по итогам седьмого раунда переговоров по Сирии в Женеве.

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