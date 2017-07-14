ВКП сирийской оппозиции надеется, что катарский кризис на нем не отразится

ЖЕНЕВА, 14 июл — РИА Новости. Глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам на межсирийских переговорах в Женеве выразил надежду, что кризис в регионе Персидского залива вокруг Катара разрешится в скором времени и не отразится на работе ВКП.

ВКП поддерживается Саудовской Аравией, однако часть его представителей живет в столице Катаре Дохе. На нынешнем раунде переговоров это вылилось в требование со стороны саудовских властей покинуть состав оппозиционной делегации.

"Разногласия в районе Залива это проблемы одной семьи, одного дома. Мы надеемся, что они вскоре будут разрешены и не отразятся на нас. У нас хорошие отношения со всеми странами Персидского залива. Мы стараемся продолжать эти стабильные отношения, и, я надеюсь, эти проблемы разрешатся без воздействия на нас", — заявил Насер Харири журналистам после встречи со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой.

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