Песков ответил на вопрос, готова ли Россия отправить на юг Сирии военных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия и США взаимодействуют по вопросу прекращения огня на юге Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По югу Сирии, о чем собственно шла речь в плане прекращения огня между президентами (РФ Владимиром) Путиным и (США Дональдом) Трампом , действительно осуществляется взаимодействие. Все, что я могу сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность отправить своих военных на юг Сирии.

Ранее президенты России и США на саммите G20 в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в юго-западных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе страны значимым шагом в урегулировании конфликта.

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк ранее заявил, что соглашение по перемирию на юго-западе Сирии детально проработано, Россия дала ясно понять, что настроена серьёзно. По его словам, вместе с РФ и Иорданией удалось проработать "очень детальное" соглашение и карту местоположения сирийской армии и оппозиции на юго-западе Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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