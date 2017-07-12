Россия надеется на продолжение обсуждения по Сирии в Астане в августе

БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Россия надеется на продолжение и завершение обсуждений по сирийскому урегулированию в Астане в августе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

"По остальным трем зонам (деэскалации — ред.), которые также обсуждаются, переговоры продолжаются. Этому была посвящена встреча в Астане на прошлой неделе, там достигнут определённый прогресс, но предстоит еще поработать. Надеюсь, что на следующей встрече в августе эта работа будет завершена", — заявил он журналистам.

"Мы, как и Бельгия, поддерживаем политический процесс. Отмечаем, что усилия в рамках Астаны помогли придать дополнительную, пусть пока не очень заметную, но позитивную динамику", — заявил Лавров.

В Астане 4-5 июля состоялся пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

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