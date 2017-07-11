Госдеп не комментирует возможность установления бесполетных зон в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдеп США не комментирует возможность установления бесполетных зон в Сирии, о чем ранее заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Я не буду вдаваться в подробности наших дипломатических дискуссий. В центре внимания сегодня — перемирие (в Сирии — ред.)" — сказала официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле и скоординированной доставке гуманитарной помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия запросила у США информацию по поводу слов Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока не получила ответ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>