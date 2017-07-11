Могерини: санкции ЕС против Сирии не затрагивают гражданское население

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ответ на критику министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым санкций Евросоюза против Сирии заявила, что санкции ЕС не затрагивают гражданское население страны.

"Никакие наши санкции по Сирии не затрагивают гражданское население, они все направлены против тех, кто несет особую ответственность за войну", — сказала Могерини журналистам после встречи с Лавровым.

Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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