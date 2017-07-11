Лавров призвал посмотреть на последствия санкций ЕС и США против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пришло время посмотреть на последствия санкций, которые применяют ЕС и США против Сирии.

"Мы знаем о том большом вкладе, который Евросоюз вносит в облегчение страданий сирийского народа. Наверное, пришло время, мне кажется, оно уже давно пришло, посмотреть и на гуманитарные последствия тех санкций, которые Евросоюз и Соединенные Штаты ввели против Сирийской Арабской Республики", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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