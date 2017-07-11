БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз готов предпринять финансовые и дипломатические усилия для поддержки возвращения к нормальной жизни в Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Как только будет достигнут режим прекращения огня, мы готовы использовать все средства — политические, финансовые и экономические — для того, чтобы строить мирную жизнь в этой стране и поддержать ее возвращение к нормальной жизни", — сказала она после переговоров в Брюсселе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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