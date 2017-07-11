Дамаск намерен помочь жителям Алеппо и Ракки вернуться к мирной жизни

БЕЙРУТ, 11 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Кабинет министров Сирии поручил правительственной комиссии создать программу по созданию условий для возвращения жителей юго-западных районов провинции Алеппо и западных районов Ракки к мирной жизни, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

В рамках программы намечено восстановить государственные, экономические и производственные учреждения.

Процесс восстановления мирной жизни в провинциях Алеппо и Ракка стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) провинцию Алеппо и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Ефрат, освобождая населенные пункты от террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>