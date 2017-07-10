Де Мистура рассказал, какие темы обсудят участники "Женевы-7"

ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что участники "Женевы-7" могут обсудить как создание новой конституции САР, так и пересмотр нынешней, но возможен и промежуточный вариант.

"Мы можем обсуждать два или три подхода. Это рассмотрение нынешней конституции, ее изменение, подгон под реалии, или процесс, который приведет к созданию новой конституции. В нашей дискуссии могут быть оба варианта, или же промежуточный вариант из двух", — сказал он, комментируя ход технических дискуссии по обсуждению вопросов сирийской конституции.

Спецпосланник ООН добавил, что технические дискуссии продолжились в понедельник. Со стороны оппозиции в них участвуют одновременно представители делегаций Высшего комитета по переговорам, платформ "Москва" и "Каир".

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