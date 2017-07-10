Сирийский оппозиционер рассказал, какое влияние окажет перемирие в стране

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Режим прекращения огня в ряде юго-западных провинций Сирии окажет положительное влияние на ситуацию и в других регионах страны, а также будет способствовать активизации женевских переговоров, заявил в интервью газете "Известия" лидер "московской" платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. В свою очередь, как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

"Достигнутое соглашение — это очень важный и положительный шаг, — заявил Джамиль, подводя итоги первой встречи в Гамбурге президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. — Он сыграет значительную роль в политическом урегулировании сирийского конфликта".

Собеседник напомнил, что на юге страны, в провинции Дераа в последние месяцы сложилась очень сложная ситуация, а у участников противостояния накопилась масса противоречий. "Поэтому взаимопонимание, к которому пришли два президента, положительным образом отразится на ситуации и в других частях Сирии, а также будет способствовать активизации женевских переговоров", — отметил Джамиль.

Оппозиционер отметил, что испытывает оптимизм относительно стартующих 10 июля переговоров по межсирийскому урегулированию в Женеве. По его словам, несмотря на то, что между представителями трех оппозиционных платформ — "эр-риядской", "каирской" и "московской" — сохраняются разногласия по некоторым вопросам, предшествовавшие "Женеве" консультации были очень плодотворными.

"Итогом стала договоренность начать обсуждение формирования одной делегации. Хочу подчеркнуть: именно одной, а не единой. В этом есть принципиальный момент. Единая делегация означала бы и наличие единой программы. Но наш подход заключается в том, чтобы наладить координацию между всеми платформами оппозиции и учесть их подходы к сирийскому урегулированию, в том числе в рамках женевского процесса", — сообщил Джамиль.

Он убежден: если диалог будет проходить в таком формате, то можно будет говорить о "приближении окончания женевского процесса".

При этом Джамиль не склонен считать, что итоги последнего раунда переговоров на площадке "Астана" следует рассматривать как отрицательные. По его словам, хоть стороны и не достигли полностью поставленных перед собой целей, прогресс "в целом наблюдается". "До сих пор астанинская площадка была локомотивом мирного процесса в Сирии и затмевала собой переговоры в Женеве. Хотя при правильном положении вещей ситуация должна была быть ровно противоположной. К сожалению, в рамках женевского процесса до сих пор действительно фактически не было значительного прогресса", — добавил лидер "московской платформы".

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