МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Режим прекращения огня в юго-западных районах Сирии может оказаться успешным, если российская сторона будет обеспечивать надлежащий контроль над проправительственными группировками, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, вице-президент IMESClub Николай Сухов.
"Я оптимистичен (в этом вопросе — ред.), если все будет выполнено так, как оно заявлено — если российская военная полиция будет обеспечивать контроль. Тогда эта часть (соглашения) будет гарантирована. По крайней мере, племенные ополчения, проиранские группировки не будут вступать в столкновения с противником", — сказал Сухов РИА Новости.
Как отметил эксперт, если говорить о юго-западных районах Сирии, то надежда на достижение устойчивого перемирия есть. "Если мы говорим о юго-западной зоне, то надежда есть. Надежда прежде всего на те переговоры, которые уже несколько месяцев ведутся руководством Иордании с президентом (Сирии) Башаром Асадом по контролю над линией размежевания. Одни и те же люди живут по обе стороны фронта, и им легче договариваться. Смогут ли американцы влиять на подконтрольные им вооруженные группировки в Сирии, сложно сказать. Насколько мне известно, сейчас у них это не очень получается в силу хотя бы нехватки специалистов", — сказал Сухов.
В заключение он добавил, что на сегодняшний день "никакие группировки и их лидеры не могут договориться между собой в чем-либо, что подрывает как женевский, так и астанинский процесс".
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