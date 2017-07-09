МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Режим прекращения огня в юго-западных районах Сирии может оказаться успешным, если российская сторона будет обеспечивать надлежащий контроль над проправительственными группировками, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, вице-президент IMESClub Николай Сухов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. В свою очередь, как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

"Я оптимистичен (в этом вопросе — ред.), если все будет выполнено так, как оно заявлено — если российская военная полиция будет обеспечивать контроль. Тогда эта часть (соглашения) будет гарантирована. По крайней мере, племенные ополчения, проиранские группировки не будут вступать в столкновения с противником", — сказал Сухов РИА Новости.

Как отметил эксперт, если говорить о юго-западных районах Сирии, то надежда на достижение устойчивого перемирия есть. "Если мы говорим о юго-западной зоне, то надежда есть. Надежда прежде всего на те переговоры, которые уже несколько месяцев ведутся руководством Иордании с президентом (Сирии) Башаром Асадом по контролю над линией размежевания. Одни и те же люди живут по обе стороны фронта, и им легче договариваться. Смогут ли американцы влиять на подконтрольные им вооруженные группировки в Сирии, сложно сказать. Насколько мне известно, сейчас у них это не очень получается в силу хотя бы нехватки специалистов", — сказал Сухов.

Аналитик призвал сдержанно оценивать вероятность того, что со временем зоны деэскалации в Сирии могут превратиться в самостоятельные государства. "Вопрос лишь в том, не будут ли иметь место попытки разных стран искусственно отделить их от территории САР. Это вопрос интересный и спорный, потому что переговоры идут ежедневно. Что получится — предсказать невозможно, это слишком индивидуально по каждой из зон", — констатировал Сухов.

В заключение он добавил, что на сегодняшний день "никакие группировки и их лидеры не могут договориться между собой в чем-либо, что подрывает как женевский, так и астанинский процесс".

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