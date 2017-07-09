Дамаск поддержал создание новой зоны деэскалации на юго-востоке Сирии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Представитель Дамаска заявил об установленном на юго-западе Сирии перемирии, что правительство страны приветствует любые шаги, которые открывают путь к мирным решениям, передает агентство Рейтер.

"Мы приветствуем любые шаги, которые позволят прекратить огонь и откроют путь к мирному урегулированию", — заявил чиновник агентству.

По его словам, молчание правительства Сирии на эту тему является "знаком удовлетворения".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

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