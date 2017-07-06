ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости. Россия запросила у США информацию о заявлениях американского госсекретаря Рекса Тиллерсона по бесполетным зонам в Сирии, но пока не получила ответ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тиллерсон накануне заявил, что США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам, по наблюдателям за соблюдением перемирия и по доставке гуманитарной помощи в Сирии.

"То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге. И тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны (в Сирии) подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло", — сказал Лавров российским журналистам.

Министр выразил уверенность, что "нацеленность этого заявления при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке… на взаимодействие России и США – это шаг в правильном направлении".

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня 7 июля "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

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