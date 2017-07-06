Танки на дороге из Пальмиры в город Арак в Сирии. Архивное фото

Танки на дороге из Пальмиры в город Арак в Сирии. Архивное фото

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Нацеленность Вашингтона на взаимодействие с Москвой по Сирии является шагом в правильном направлении, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Уверен, что нацеленность этого заявления (госсекретаря США Рекса Тиллерсона — ред.), при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке, нацеленность на взаимодействие России и США — это шаг в правильном направлении", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как отметил российский министр, важным моментом является то, "чтобы движение направления урегулирования сирийского кризиса было взаимным, и никто не пытался делать вид, что от него ничего не зависит".

Как отмечал в четверг сам Тиллерсон, несмотря на ряд не устраненных противоречий, у Москвы и Вашингтона есть потенциал для координации действий по Сирии. По словам госсекретаря, "США считают, что Россия как гарант режима (президента Сирии Башара) Асада и один из первых участников сирийского конфликта несет ответственность за обеспечение нужд сирийского народа".

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