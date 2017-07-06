ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. США видят небольшой прогресс в вопросе перемирия в Сирии и рассчитывают, что режим прекращения огня будет продолжен, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы видели некоторый небольшой прогресс в смысле перемирия и надеемся, что это продолжится", — заявила Науэрт на брифинге.

Она отметила, что перемирие необходимо в том числе для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии. "Это то, за что мы продолжаем выступать", — сказала представитель ведомства.

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