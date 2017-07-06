Перемирие в южных провинциях Сирии продлено до 8 июля включительно

БЕЙРУТ, 6 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской армии заявило о продлении перемирия в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда до 8 июля включительно.

"Режим прекращения огня в южных провинциях Дераа, Кунейтра, Сувейда до конца 8.7.2017. В случае провокации будет нанесен адекватный ответ", — говорится в полученной РИА Новости копии заявления.

В понедельник командование армии САР объявило о временном прекращении огня на южном фронте до 6 июля включительно.

Боевики вооруженной оппозиции нарушили перемирие во вторник, перекрыв одну из автотрасс близь города Сувейда, и расстреляли гражданский транспорт. Погибли три мирных жителя.

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