МИД Франции: Москва и Париж выступают за полное уничтожение химоружия в САР

ПАРИЖ, 6 июл — РИА Новости. Россия и Франция выступают за полное уничтожение химоружия в Сирии в соответствии с взятыми ранее обязательствами, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы имеем некоторые расхождения по некоторым вопросам, мы их признаем. Но в таких вопросах, как, например, использование химического оружия, наши обе страны очень решительно этому противятся, и мы выступаем за полное уничтожение всех складов химического оружия в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами. Для этого необходимо добиться прекращения военных действий и найти политическое решение для объединения всех сирийцев", — сказал глава МИД Франции.

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