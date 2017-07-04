Генсек ООН призвал наказать организаторов теракта в Дамаске

ООН, 4 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН осудил совершенный накануне в Дамаске теракт и заявил о необходимости наказания организаторов.

"Мы осуждаем произведенную вчера террористическую атаку в столице Сирии. Мы шокированы крайним пренебрежением человеческой жизни со стороны преступников", — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика во вторник.

Службы безопасности Сирии 2 июля обнаружили три заминированных транспортных средства, которые пытались въехать в Дамаск. Два автомобиля были обезврежены, однако третьей автомашине удалось прорваться в центр города, где она была подорвана террористом-смертником. В результате 18 человек погибли, десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

МИД России расценивает теракт в столице Сирии как попытку воспрепятстовать укреплению позитивных тенденций в сфере запуска политического процесса, говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

"Причастные к атакам должны быть отданы правосудию", — говорится в распространенном сообщении.

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