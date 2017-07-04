Лаврентьев рассказал о координационном центре для зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает на принятие в среду по итогам переговоров в Астане документа о координационном центре по безопасности в зонах деэскалации, сказал журналистам во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев по итогам первого дня консультаций.

"Важным сопутствующим моментом является желание и стремление всех стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) создать совместный координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации. Думаю, этот документ мы тоже сможем принять", — сказал Лаврентьев.

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