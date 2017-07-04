Лаврентьев: говорить о представителях РФ в зонах деэскалации в Сирии рано

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Говорить о присутствии российских наблюдателей в зонах деэскалации в Сирии пока сложно, но возможно присутствие военной полиции РФ в буферных зонах, заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

В Астане проходит пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждают параметры будущих зон деэскалации.

"Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, но тем не менее в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но опять же, этот вопрос до конца ещё не согласован", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

"Это будет касаться как раз вопроса о статусе сил контроля за деэскалацией", — подчеркнул он.

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